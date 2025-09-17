Una vera batosta per il Milan, che dopo la vittoria di misura contro il Bologna si ritrova a fare i conti con problemi ben più grandi. Il successo per 1 a 0, firmato da una prestazione solida ma non esaltante, sembrava dover rappresentare la svolta giusta per i rossoneri, capaci di portare a casa tre punti importanti in una serata tutt’altro che semplice. E invece, senza ombra di dubbio, il dopo partita ha lasciato in eredità un quadro molto più complicato di quanto ci si potesse aspettare. Allegri, già protagonista di un finale rovente, ha visto il finale di partita trasformarsi in un incubo. L’espulsione per proteste, arrivata dopo un rigore negato che ha fatto infuriare i tifosi e scatenato il tecnico con il suo inconfondibile gesto di togliersi la giacca, era già di per sé una notizia pesante. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Milan, che batosta: Allegri è veramente furioso