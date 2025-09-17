Milan che batosta | Allegri è veramente furioso
Una vera batosta per il Milan, che dopo la vittoria di misura contro il Bologna si ritrova a fare i conti con problemi ben più grandi. Il successo per 1 a 0, firmato da una prestazione solida ma non esaltante, sembrava dover rappresentare la svolta giusta per i rossoneri, capaci di portare a casa tre punti importanti in una serata tutt’altro che semplice. E invece, senza ombra di dubbio, il dopo partita ha lasciato in eredità un quadro molto più complicato di quanto ci si potesse aspettare. Allegri, già protagonista di un finale rovente, ha visto il finale di partita trasformarsi in un incubo. L’espulsione per proteste, arrivata dopo un rigore negato che ha fatto infuriare i tifosi e scatenato il tecnico con il suo inconfondibile gesto di togliersi la giacca, era già di per sé una notizia pesante. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Mazzata Milan, Allegri già non ne può più: che batosta
Milan, batosta a Londra: il Chelsea travolge (4-1) i rossoneri rimasti presto in 10 uomini
Acquisto con il botto, allarme Allegri: batosta Milan
Batosta Milan, lungo stop per Jashari: si teme la frattura - Come annunciato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, Jashari salterà la trasferta di Lecce per infortunio. Da calciomercato.it
"Milan, non senti il pericolo!": rabbia Allegri in conferenza, "Così possiamo perdere con tutte" - Sono partite che se sblocchi si mettono in un modo altrimenti si mette difficile. Come scrive tuttosport.com