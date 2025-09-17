Milan-Bologna ecco l’audio del Var sul rigore tolto per errore a Nkunku

Un errore evidente, come già ammesso anche dal presidente della Figc, Gabriele Gravina. E anche un cortocircuito che ha portato alla cancellazione di un rigore che era stato concesso in campo per un contatto in realtà non punibile, mentre pochi istanti prima ce n’era stato uno falloso ignorato. Sia in campo che dalla sala Var a Lissone. Ecco la ricostruzione di quanto accaduto nei minuti finali di Milan-Bologna a San Siro. L’arbitro Marcenaro concede penalty per un presunto fallo di Freuler su Nkunku che arriva subito dopo un altro contatto “pericoloso” tra lo stesso Nkunku e Lucumi. La sala Var lo chiama a revisione, mostra solo la seconda parte dell’evento e convince il direttore di gara a rivedere la sua decisione. 🔗 Leggi su Panorama.it

