Milan-Bologna | Caos VAR le parole di Rocchi sul rigore fanno discutere! | VIDEO

La spiegazione di Rocchi al caos successo in Milan - Bologna fanno discutere tutti i tifosi: il pensiero del nostro Stefano Bressi. La polemica legata al mancato rigore di Nkunku in Milan-Bologna non intende placarsi. Ad alimentare il tutto sono state le parole rilasciate dall'ex arbitro, Gianluca Rocchi. Il pensiero di Stefano Bressi in merito.

In questa notizia si parla di: milan - bologna

Caso rigore Milan-Bologna, Rocchi: "VAR troppo insistente e doveva far vedere all'arbitro entrambi i contatti"

Allegri squalificato, la decisione del giudice sportivo dopo le proteste in Milan-Bologna

Milan-Bologna, Marelli: “Errore Var sul rigore revocato. Andava assegnato con rosso a Lucumì”; Milan-Bologna, Marelli: “Errore Var sul rigore revocato. Andava assegnato con rosso a Lucumì”; VAR e Ref Cam protagonisti in Juve-Inter e Milan-Bologna, Aouani sul podio, flop Jacobs e Tamberi.

Milan-Bologna, è caos VAR: "Mai visto prima" - A fare chiarezza sulla dinamica è intervenuto Graziano Cesari, ex arbitro, durante la trasmissione Pressing su Canale 5: l'esperto di moviola ha analizzato il contatto e spiegato perché, secondo il ...

Rocchi spiega gli errori di arbitro e VAR in Milan-Bologna: "Su Nkunku per noi è sempre rigore" - Secondo Rocchi Marcenaro e Fabbri hanno commesso due errori gravi nel finale di Milan-