© Pianetamilan.it - Milan, Allegri squalificato: salterà Udine e non solo. Ecco il motivo

Il Giudice Sportivo ha squalificato e multato Massimiliano Allegri per l'espulsione rimediata nel finale di Milan -Bologna domenica sera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

In questa notizia si parla di: milan - allegri

Milan, nuovi contatti per il terzino: Allegri approva la scelta

Milan, colpo in arrivo per Allegri: sta svolgendo le visite mediche

Milan da sogno, regalo assurdo per Allegri: Tare lo “ruba” alla Juventus

Allegri punito dopo Milan-Bologna: una giornata di stop e multa di 10mila euro - X Vai su X

L'Allegri furioso, monsieur Rabiot e Modric eterno: cosa mancava al Milan - facebook.com Vai su Facebook

Milan Allegri squalificato per un turno Ma salterà due partite; Milan Allegri squalificato dopo il lancio della giacca | Irrispettoso Salterà anche l’Udinese.

Milan, Allegri squalificato dopo il lancio della giacca: “Irrispettoso”. Salterà anche l’Udinese - Il tecnico rossonero non sarà in panchina contro l'Udinese dopo le proteste per il rigore prima concesso e poi revocato a Nkunku ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Squalifica Allegri: quante giornate salta e la sanzione per il Milan - Squalifica Allegri, arriva una stangata: ecco quante giornate salta e qual è la sanzione per il Milan, le ultime ... Si legge su calciotoday.it