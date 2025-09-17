Milan Allegri squalificato | salterà Udine e non solo Ecco il motivo
Il Giudice Sportivo ha squalificato e multato Massimiliano Allegri per l'espulsione rimediata nel finale di Milan-Bologna domenica sera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - allegri
Milan, nuovi contatti per il terzino: Allegri approva la scelta
Milan, colpo in arrivo per Allegri: sta svolgendo le visite mediche
Milan da sogno, regalo assurdo per Allegri: Tare lo “ruba” alla Juventus
Allegri punito dopo Milan-Bologna: una giornata di stop e multa di 10mila euro - X Vai su X
L'Allegri furioso, monsieur Rabiot e Modric eterno: cosa mancava al Milan - facebook.com Vai su Facebook
Milan Allegri squalificato per un turno Ma salterà due partite; Milan Allegri squalificato dopo il lancio della giacca | Irrispettoso Salterà anche l’Udinese.
Milan, Allegri squalificato dopo il lancio della giacca: “Irrispettoso”. Salterà anche l’Udinese - Il tecnico rossonero non sarà in panchina contro l'Udinese dopo le proteste per il rigore prima concesso e poi revocato a Nkunku ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Squalifica Allegri: quante giornate salta e la sanzione per il Milan - Squalifica Allegri, arriva una stangata: ecco quante giornate salta e qual è la sanzione per il Milan, le ultime ... Si legge su calciotoday.it