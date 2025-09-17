Milan Allegri squalificato | salterà Udine e non solo Ecco il motivo

Il Giudice Sportivo ha squalificato e multato Massimiliano Allegri per l'espulsione rimediata nel finale di Milan-Bologna domenica sera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan Allegri squalificato salterà Udine e non solo ecco il motivo

Milan Allegri squalificato per un turno Ma salterà due partite; Milan Allegri squalificato dopo il lancio della giacca | Irrispettoso Salterà anche l'Udinese.

Milan, Allegri squalificato dopo il lancio della giacca: "Irrispettoso". Salterà anche l'Udinese - Il tecnico rossonero non sarà in panchina contro l'Udinese dopo le proteste per il rigore prima concesso e poi revocato a Nkunku

Squalifica Allegri: quante giornate salta e la sanzione per il Milan - Squalifica Allegri, arriva una stangata: ecco quante giornate salta e qual è la sanzione per il Milan, le ultime

