Milan Allegri squalificato per un turno Ma salterà due partite
Il Giudice Sportivo ha squalificato e multato Massimiliano Allegri per l'espulsione rimediata nel finale di Milan-Bologna domenica sera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Un turno di squalifica e 10mila euro di multa per Allegri È questa la sanzione al tecnico rossonero inflitta dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione in Milan-Bologna Allegri salterà così la gara contro l'Udinese e regolarmente in panchina contro il Napoli # - facebook.com Vai su Facebook
