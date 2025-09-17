Milan Allegri pronto a cambiare | ha in mente altri due moduli Il punto

In questa notizia si parla di: milan - allegri

Milan, nuovi contatti per il terzino: Allegri approva la scelta

Milan, colpo in arrivo per Allegri: sta svolgendo le visite mediche

Milan da sogno, regalo assurdo per Allegri: Tare lo “ruba” alla Juventus

Un turno di squalifica e 10mila euro di multa per Allegri È questa la sanzione al tecnico rossonero inflitta dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione in Milan-Bologna Allegri salterà così la gara contro l'Udinese e regolarmente in panchina contro il Napoli # - facebook.com Vai su Facebook

Milan, nuovo svizzero per Allegri: cosa c’è di vero; Morata pronto a tornare al Milan: addio anticipato al Galatasaray; Rabiot subito titolare in Milan-Bologna? Cosa può cambiare Allegri: modulo e posizione, le ultime su Pulisic, Gimenez e Loftus-Cheek.

Milan, Allegri può cambiare modulo: le soluzioni per rendere la squadra imprevedibile - Massimiliano Allegri cambia pelle al Milan: tattica flessibile e giocatori in continuo movimento per sorprendere gli avversari in campionato e Coppa Italia. Lo riporta notiziemilan.it

Milan, Nkunku ha già convinto: Allegri cambia modulo e punta su un attacco stellare - Seppur sia entrato negli ultimi minuti di gara, il debutto di Christopher Nkunku con il Milan è stato grandioso. Riporta spaziomilan.it