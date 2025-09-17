Milan Allegri pronto a cambiare | ha in mente altri due moduli Il punto
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, potrà presentare una squadra camaleontica nelle prossime settimane. Il punto di 'Tuttosport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Un turno di squalifica e 10mila euro di multa per Allegri È questa la sanzione al tecnico rossonero inflitta dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione in Milan-Bologna Allegri salterà così la gara contro l'Udinese e regolarmente in panchina contro il Napoli
Milan, Allegri può cambiare modulo: le soluzioni per rendere la squadra imprevedibile - Massimiliano Allegri cambia pelle al Milan: tattica flessibile e giocatori in continuo movimento per sorprendere gli avversari in campionato e Coppa Italia. Lo riporta notiziemilan.it
Milan, Nkunku ha già convinto: Allegri cambia modulo e punta su un attacco stellare - Seppur sia entrato negli ultimi minuti di gara, il debutto di Christopher Nkunku con il Milan è stato grandioso. Riporta spaziomilan.it