Migranti e procedure accelerate di frontiera | rimpatriato il primo egiziano

Agrigentonotizie.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo egiziano è stato rimpatriato. Altri sono in elenco per essere riportati nel Paese d'origine. La "procedura accelerata di frontiera", voluta dal ministro Matteo Piantedosi, non soltanto va avanti nell'Agrigentino, ma arriva alla concretizzazione dei rimpatri: uno dei 18 egiziani sbarcati. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: migranti - procedure

