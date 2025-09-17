Migranti e procedure accelerate di frontiera | rimpatriato il primo egiziano

Il primo egiziano è stato rimpatriato . Altri sono in elenco per essere riportati nel Paese d'origine. La "procedura accelerata di frontiera ", voluta dal ministro Matteo Piantedosi, non soltanto va avanti nell'Agrigentino, ma arriva alla concretizzazione dei rimpatri: uno dei 18 egiziani sbarcati. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

A breve saranno avviate anche le procedure di identificazione per gli 87 migranti, tutti uomini, compresi 21 minorenni non accompagnati, quasi tutti provenienti dal Sudan

Gli stranieri sono stati trasferiti nell'hotspot per le successive procedure di identificazione e fotosegnalamento.

Il Pd e il Centro procedure rimpatrio nel Ragusano: “Inutilizzato, spreco” - RAGUSA – Il futuro del Centro procedure accelerate di frontiera per il rimpatrio di Modica e Pozzallo, in provincia di Ragusa, è il tema trattato in due interrogazioni presentate dal Partito democrati ... Lo riporta msn.com

Cpr di Pozzallo “mai utilizzato”: le interrogazioni parlamentari di Barbagallo e Dipasquale (Pd) - Situazione "incandescente" per quanto riguarda il Centro procedure accelerate di frontiera per il rimpatrio (Cpr) di Pozzallo. Riporta newsicilia.it