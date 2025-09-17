Migranti ancora una strage nel Mediterraneo | barcone prende fuoco al largo della Libia 50 morti

Altre 37 persone sono alla deriva al largo di Malta. Dall’inizio dell’anno, denuncia l’Oim, si contano quasi 900 tra vittime e dispersi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Migranti: strage al largo di Lampedusa. Barconi si ribaltano, morti e dispersi

Lampedusa, ennesima strage: morti 20 migranti, ma per Meloni la colpa è degli scafisti

Strage al largo di Lampedusa, due barconi di migranti si ribaltano: almeno 26 morti, anche una neonata. Meloni: «Sgomento: i soccorsi non bastano»

Steccato di Cutro due anni dal terribile naufragio del 26 febbraio 2023 in cui persero la vita oltre 100 persone tra cui molti bambini #cutro #naufragio #strage #migranti #calabria #26febbraio

Strage di migranti al largo della Mauritania, almeno 49 i morti. Decine di dispersi, a bordo erano 160. #ANSA

Strage di migranti nel Mediterraneo. Dieci anni dopo, il barcone simbolo dei naufragi è stato dimenticato; Nuova strage a Lampedusa. Erano a 14 miglia dalla costa; Lampedusa, ennesima tragedia: barcone ribaltato, morti 20 migranti, anche una neonata. Cosa è successo. Una strage senza fine, ecco quante sono le vittime in mare negli ultimi anni.

“Almeno 50 morti”. Incendio a bordo, è strage in alto mare: il rogo in un istante - Quella che doveva essere una traversata verso una nuova vita si è conclusa con un ... Come scrive thesocialpost.it

Migranti morti nel Mediterraneo, il buco nero dei dati - I numeri reali li custodisce il mare, quelli noti sono sempre sottostimati: perché non esiste una norma, nazionale o europea, che disciplini la raccolta dei dati sui migranti morti nel Mediterraneo. Riporta wired.it