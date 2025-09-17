Migliori App Gratuite per Condividere lo Schermo del PC

Screen Sharing, o condivisione dello schermo, è la tecnologia che permette di vedere o usare un computer a distanza, da un altro PC o da cellulare o smartphone, attraverso la rete Internet. Utilizzare questi programmi è semplice, ma per chi utilizza per la prima volta un computer le difficoltà possono portare ad una rinuncia di questa importante funzionalità. Per questo abbiamo raccolto in questa guida tutti i migliori programmi e app che permettono di condividere lo schermo del PC gratuitamente, così da poterli utilizzare in ambito domestico senza limiti. Se abbiamo un'attività commerciale eo vogliamo controllare a distanza dei computer aziendali, i programmi completamente gratuti sono abbastanza rari, visto che viene richiesta una licenza d'uso a pagamento per continuare l'utilizzo dei programmi più famosi. 🔗 Leggi su Navigaweb.net