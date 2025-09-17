Migliaia di mascherine anti-Covid abbandonate nel parco ex Salid | si indaga
Gli agenti della Polizia Municipale di Salerno ha aperto un'indagine per fare chiarezza sulla presenza, all'interno del Parco ex Salid (ora Parco Pinocchio), di decine e decine di scatoloni contenenti migliaia di mascherine anti-Covid inviate dal precedente Governo e destinate prevalentemente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
