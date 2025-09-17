Migliaia di abitanti di Gaza in coda per ore sulla strada costiera
Gaza City, 17 set. (askanews) - Veicoli carichi di effetti personali e bambini addormentati intasano la strada costiera mentre gli abitanti di Gaza fuggono verso sud dopo che Israele ha lanciato il suo assalto di terra su Gaza City, un giorno dopo aver ottenuto il sostegno del suo principale alleato, gli Stati Uniti, nonostante il crescente allarme internazionale. Secondo l'Idf: "400 mila persone hanno lasciato Gaza City", ma oltre un milione di palestinesi restano nel nord della Striscia e rifiutano lo sfollamento forzato verso sud. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: migliaia - abitanti
La conosci la Festa di Santa Croce? Ogni 5 anni, sull’incantevole Monte Isola, nel Lago di Iseo, i borghi di Carzano e Novale, si trasformano in un’esplosione di colori grazie a migliaia di fiori di carta realizzati a mano dagli abitanti. La sua storia vuole che, nel - facebook.com Vai su Facebook
La #GlobalSumudFlotilla è una straordinaria iniziativa di solidarietà civile e di umanità, con centinaia di migliaia di cittadini che si sono attivati per portare agli abitanti di #Gaza cibo e viveri. Le parole di #BenGvir confermano ormai quanto #Netanyahu e i suoi - X Vai su X
Migliaia di abitanti di Gaza in coda per ore sulla strada costiera; A Gaza City è l’inferno. L’offensiva finale di Netanyahu va avanti; Israele annuncia ripresa aiuti. Sa'ar a Tajani: Tregua umanitaria di un giorno.
Migliaia di abitanti di Gaza in coda per ore sulla strada costiera - Veicoli carichi di effetti personali e bambini addormentati intasano la strada costiera mentre gli abitanti di Gaza fuggono verso sud dopo che Israele ha lanciato il su ... Segnala libero.it
Israele vuole rinchiudere gli abitanti di Gaza in un "fazzoletto di terra" - Il portavoce dell'esercito israeliano ha chiesto a tutta la popolazione di Gaza di andare a Al- Si legge su today.it