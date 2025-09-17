Microsoft scommette 30 miliardi di dollari sull’IA nel Regno Unito

(Adnkronos) – Microsoft ha annunciato un maxi investimento da 30 miliardi di dollari (circa 25 miliardi di euro) nel Regno Unito, destinato a sostenere lo sviluppo e l’adozione dell’intelligenza artificiale dal 2025 al 2028. Oltre metà della cifra sarà impiegata in spese infrastrutturali, tra cui la costruzione del più potente supercomputer del Paese, equipaggiato con . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it