Microsoft scommette 30 miliardi di dollari sull’IA nel Regno Unito
(Adnkronos) – Microsoft ha annunciato un maxi investimento da 30 miliardi di dollari (circa 25 miliardi di euro) nel Regno Unito, destinato a sostenere lo sviluppo e l’adozione dell’intelligenza artificiale dal 2025 al 2028. Oltre metà della cifra sarà impiegata in spese infrastrutturali, tra cui la costruzione del più potente supercomputer del Paese, equipaggiato con . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: microsoft - scommette
Alle tre big tech il 63% delle infrastrutture globali per la nuvola informatica. L’Europa scommette su GaiaX, ma rimane una realtà con pocopeso specifico globale - facebook.com Vai su Facebook
Microsoft scommette 30 miliardi di dollari sull’IA nel Regno Unito; Tesla sotto indagine per le maniglie difettose che intrappolano i passeggeri; Ferrovie, Rixi: In piano da 300 miliardi grandi progetti ma anche opere per vita quotidiana.
Microsoft scommette 30 miliardi di dollari sull’IA nel Regno Unito - Il colosso di Redmond investirà l’equivalente di 22 miliardi di sterline entro il 2028, con la costruzione del più grande supercomputer britannico e un rafforzamento delle proprie infrastrutture per l ... Secondo msn.com
Microsoft investe 30 miliardi in infrastrutture e operazioni AI nel Regno Unito potenziando innovazione tecnologica - Microsoft investe 30 miliardi di dollari nel Regno Unito per l'IAMicrosoft ha annunciato un investimento complessivo di 30 miliardi di dollari nel Reg ... Lo riporta assodigitale.it