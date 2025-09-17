Microsoft investimento da 30 miliardi di dollari nel Regno Unito per l’IA

Microsoft ha annunciato un maxi investimento da 30 miliardi di dollari, circa 25 miliardi di euro, nel Regno Unito per l’ IA. Nei prossimi tre anni, fino al 2028, l’azienda di Redmond intende impiegarne la metà in spese infrastrutturali, tra cui l’espansione dei data center già operativi e la costruzione del più potente supercomputer inglese, equipaggiato con oltre 23 mila GPU avanzate in collaborazione con la società britannica Nscale. L’annuncio fa parte del più ampio Tech Prosperity Deal, un patto tecnologico fra Uk e Stati Uniti che coinvolge anche Google – che ha personalmente messo sul piatto 5 miliardi di dollari – e Oracle, ma anche Scale AI, BlackRock e Amazon Web Services per un totale di 42 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Lettera43.it

