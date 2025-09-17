Mici Leone Amici Italia | Nella maggioranza dei pazienti problemi di aderenza alle cure

Webmagazine24.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "E' il primo esempio di Consensus paper relativo all'aderenza terapeutica nelle malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici) e rappresenta un documento condiviso rivolto non soltanto ai pazienti, ma anche ai professionisti della salute". Così Salvo Leone, direttore generale di Amici Italia, Associazione nazionale malattie infiammatorie croniche intestinali, all'incontro con la stampa che si è . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mici - leone

Mici, Leone (Amici Italia): Nella maggioranza dei pazienti problemi di aderenza alle cure; Sei grassa e brutta, picchia e insulta moglie e figlia: arrestato 61enne nel Napoletano; De Luca “Per ora solo chiacchiere al vento”.

mici leone amici italiaMici, Leone (Amici Italia): “Nella maggioranza dei pazienti problemi di aderenza alle cure” - "E' il primo esempio di Consensus paper relativo all'aderenza terapeutica nelle malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici) ... Si legge su msn.com

Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali: in aumento tra gli under 20, in 15 anni +25% - I dati dell’indagine Amici Italia fotografano una conseguente realtà difficile da ignorare: ragazzi costretti a nascondersi, a sentirsi diversi, o peggio ancora ‘colpevoli’ di un bisogno fisiologico ... ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mici Leone Amici Italia