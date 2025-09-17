Michelangelo prossima star di Palazzo Fava

Michelangelo non ha compiuto vent’anni quando per la prima volta varca le porte di Bologna. E le varca con difficoltà: quasi per segnare un rapporto – con la città, appunto – che sarà sempre irto di incomprensioni. Lorenzo il Magnifico, il primo mecenate, l’intelligente interprete di quel giovane che veniva dal contado e cercava di imparare i rudimenti del mestiere dal vecchio Bertoldo, a Firenze, era morto da tre anni. Michelangelo si ritrova di nuovo da solo. Un piccolo infortunio a una porta della città, il pagamento di un modesto dazio da poco imposto da Giovanni Bentivoglio, signore di Bologna, gli fa conoscere il senatore Gian Francesco Aldrovandi, un nobiluomo che per caso assiste alla scena e immediatamente lo invita a casa sua, dove l’artista rimane per un anno intero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

