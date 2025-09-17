Michael Johnson verso la bancarotta | deve 19 milioni di dollari agli atleti sennò lo portano in tribunale
Il gotha degli atleti mondiali è pronto a portare in tribunale il Grand Slam Track (Gst) di Michael Johnson se, entro la fine del mese, non verranno pagati i milioni di dollari dovuti tra ingaggi e premi gara. Ne scrive il Times Fonti a Tokyo stimano che siano ancora in sospeso circa 19 milioni di dollari (pari a circa 13,9 milioni di sterline), destinati ad atleti, ai loro rappresentanti e ai fornitori che hanno contribuito a organizzare le prime tre tappe del Gst. La mancanza di fondi ha poi costretto Johnson, ex campione olimpico statunitense dello sprint, ad annunciare lo scorso giugno la cancellazione della quarta prova, che si sarebbe dovuta tenere a Los Angeles. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: michael - johnson
Michael Johnson inguaiato da Trump, la sua start-up per la Champions dell’atletica è in crisi di liquidità
Michael Johnson ha troppi debiti con gli atleti, la Bbc lo esclude dai commentatori per Tokyo (Times)
Era il 1985 quando Johnson e Michael Righeira regalarono all’Italia una delle canzoni più iconiche della musica pop: "L’estate sta finendo"
Il 13 settembre 1967 nasceva il podista Michael Johnson primatista mondiale e quattro volte oro olimpico #accaddeoggi - facebook.com Vai su Facebook
Era il 1985 quando Johnson e Michael Righeira regalarono all’Italia una delle canzoni più iconiche della musica pop: "L’estate sta finendo" - X Vai su X
Michael Johnson verso la bancarotta: deve 19 milioni di dollari agli atleti sennò lo portano in tribunale.