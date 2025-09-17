Il gotha degli atleti mondiali è pronto a portare in tribunale il Grand Slam Track (Gst) di Michael Johnson se, entro la fine del mese, non verranno pagati i milioni di dollari dovuti tra ingaggi e premi gara. Ne scrive il Times Fonti a Tokyo stimano che siano ancora in sospeso circa 19 milioni di dollari (pari a circa 13,9 milioni di sterline), destinati ad atleti, ai loro rappresentanti e ai fornitori che hanno contribuito a organizzare le prime tre tappe del Gst. La mancanza di fondi ha poi costretto Johnson, ex campione olimpico statunitense dello sprint, ad annunciare lo scorso giugno la cancellazione della quarta prova, che si sarebbe dovuta tenere a Los Angeles. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Michael Johnson verso la bancarotta: deve 19 milioni di dollari agli atleti sennò lo portano in tribunale