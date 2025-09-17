Micaela (nome di fantasia) è una professoressa che ha vinto il concorso pubblico, ma non ha ottenuto la cattedra per mancanza di posti . Per quanto riguarda la sua area di studio, discipline plastiche scultoree e scenoplastiche, su dieci vincitori del concorso Pnrr 2, tre non hanno ancora una collocazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: micaela - vinto

Micaela Mikychef Di Cola - facebook.com Vai su Facebook

Micaela, che ha vinto il concorso a scuola: “Non ci sono posti e sono ancora costretta a fare la supplente; BANDO DI CONCORSO PER GIOVANI ARTISTI: 10 BORSE DI STUDIO PER I PIÙ BRAVI; Un posto al sole, le trame dal 1° al 5 settembre 2025.

La professoressa d'inglese precaria che ha vinto il concorso-pasticcio: «Mi sono autodenunciata, ora vivo con l'incubo che mi tolgano la cattedra durante l'anno» - Martina Cattabriga ha 33 anni, di cui quasi 7 passati da precaria della scuola nelle scuole medie di Reggio Emilia. Si legge su corrieredibologna.corriere.it