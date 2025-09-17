Miami Vice | via libera al reboot diretto da Joseph Kosinski che uscirà nel 2027
Nel 2027 arriverà al cinema un reboot di Miami Vice, prodotto da Universal e Joseph Kosinski, il regista del successo automobilistico di quest’anno F1: il film e del blockbuster da miliardi di dollari Top Gun: Maverick. L’uscita nelle sale è prevista per il 6 agosto 2027. Il nuovo film “ esplora il glamour e la corruzione della Miami di metà anni ’80 ” ed è “ ispirato all’episodio pilota e alla prima stagione della storica serie televisiva che ha influenzato la cultura e ha definito lo stile di tutto, dalla moda al cinema “. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
