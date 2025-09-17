Miami Vice | via libera al reboot diretto da Joseph Kosinski che uscirà nel 2027

Cinefilos.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2027 arriverà al cinema un reboot di Miami Vice, prodotto da Universal e Joseph Kosinski, il regista del successo automobilistico di quest’anno F1: il film e del blockbuster da miliardi di dollari Top Gun: Maverick. L’uscita nelle sale è prevista per il 6 agosto 2027. Il nuovo film “ esplora il glamour e la corruzione della Miami di metà anni ’80 ” ed è “ ispirato all’episodio pilota e alla prima stagione della storica serie televisiva che ha influenzato la cultura e ha definito lo stile di tutto, dalla moda al cinema “. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: miami - vice

Neo-noir: le 10 migliori serie TV da Miami Vice a Better Call Saul

"Miami vice", sul grande schermo Mann fa meglio della serie tv

Miami Vice: Joseph Kosinski regista del nuovo film ispirato alla serie cult; Uno dei cult polizieschi più amati di sempre tornerà con un nuovo remake; Volo diretto Miami-Milano, cresce l'offerta di American Airlines: “Numeri record di voli verso l’Italia”.

Cerca Video su questo argomento: Miami Vice Via Libera