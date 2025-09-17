miami vice torna con un reboot in arrivo nel 2027

Prossimo reboot di “Miami Vice” in arrivo nel 2027. Nel panorama cinematografico internazionale si prepara un nuovo capitolo dedicato a Miami Vice, uno dei titoli più iconici degli anni ’80. La produzione, affidata alla casa Universal Pictures e al regista Joseph Kosinski, noto per il successo di F1: il film e Top Gun: Maverick, è prevista per il 6 agosto 2027. La pellicola promette di rivisitare con stile moderno le atmosfere glamour e i temi di corruzione della Miami di metà anni ’80. caratteristiche principali del nuovo film. ispirazione e ambientazione. Il progetto cinematografico si ispira all’ episodio pilota e alla prima stagione della storica serie televisiva, che ha profondamente influenzato la cultura popolare, dalla moda al cinema. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

