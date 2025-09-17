Miami Vice in arrivo nel 2027 | tutto sul reboot della serie cult
annuncio ufficiale per il reboot di Miami Vice: data di uscita confermata. Il celebre serial televisivo degli anni ’80, Miami Vice, si prepara a tornare sul grande schermo con un nuovo adattamento cinematografico. Dopo vari tentativi di rivisitazione, questa volta la produzione promette un ritorno fedele alle atmosfere e ai temi della serie originale, con una data di uscita già stabilita. Di seguito, tutti i dettagli relativi al progetto e alle novità che coinvolgono questa attesissima produzione. contesto e antefatti del reboot. Il primo tentativo di portare Miami Vice al cinema risale al 2006, quando Colin Farrell e Jamie Foxx interpretarono rispettivamente Sonny Crockett e Ricardo Tubbs sotto la regia di Ridley Scott. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
