Miami Dolphins @ Buffalo Bills | anteprima previsione e probabilità

2025-09-17 17:43:00 Anteprima per Miami Dolphins @ Buffalo Bills. È solo la settimana 3, ma il capo allenatore di Miami Dolphins Mike McDaniel potrebbe essere considerato allenatore per il suo lavoro il calcio di giovedì sera. I delfini fanno il viaggio scoraggiante nello stato di New York per affrontare i loro rivali East AFC, i Buffalo Bills avendo fatto un inizio molto deludente per la stagione. Con una perdita umiliante contro gli Indianapolis Colts nella settimana 1 seguita dalla sconfitta contro i New England Patriots nel loro apri di casa, i delfini sono in un buco 0-2. 🔗 Leggi su Justcalcio.com