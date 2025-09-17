Mia la bull terrier di 4 anni salvata | non mangiava da 3 giorni e stava molto male
Non mangiava da tre giorni ed era in gravi condizioni di salute. Una bull terrier di 4 anni, di nome Mia, è stata salvata dalle guardie zoofile dell'Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali) di Milano. Ne dà notizia la stessa associazione.Le guardie sono state avvertite. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
