Mia la bull terrier di 4 anni salvata | non mangiava da 3 giorni e stava molto male

Milanotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non mangiava da tre giorni ed era in gravi condizioni di salute. Una bull terrier di 4 anni, di nome Mia, è stata salvata dalle guardie zoofile dell'Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali) di Milano. Ne dà notizia la stessa associazione.Le guardie sono state avvertite. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bull - terrier

Giovani rapinati e lasciati in mutande dalla banda del bull terrier: sei arresti

Milano, minacciano due adolescenti con un bull terrier e li lasciano in mutande: sei arresti

Milano "banlieue", banda di 6 egiziani minaccia 2 ragazzi di 12 e 16 anni con bull terrier: rimasti in mutande, rubati vestiti, collane e cellulare

Mia, la bull terrier di 4 anni salvata: non mangiava da 3 giorni e stava molto male; Milano, intervento urgente delle Guardie Zoofile per salvare una Bull Terrier malata; Trasportare un cane in aereo: regole 2025 e consigli.

Cerca Video su questo argomento: Mia Bull Terrier 4