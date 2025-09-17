Mi taglia la focaccia a metà? E sullo scontrino spunta la sorpresa | bufera sul panettiere

Una semplice richiesta al commerciante e il sovrapprezzo che poi compare sullo scontrino. Stavolta per il taglio a metà di una focaccia. E ci risiamo con le polemiche sui costi extra per i servizi negli esercizi commerciali e nei ristoranti. Il nuovo "caso" arriva da Milano: al centro della. 🔗 Leggi su Today.it

taglia focaccia met224 scontrinoMilano, un panificio fa pagare 20 centesimi in più per tagliare la focaccia: è bufera - Milano, è polemica dopo che un cliente si è visto addebitare 20 centesimi in più in un panificio per farsi tagliare la focaccia ... notizie.it scrive

taglia focaccia met224 scontrinoScontrino "folle" al panificio: «20 centesimi in più per tagliare un pezzo di focaccia con un coltello sporco?». Ma l'attività difende la scelta - Sarà perché "c'è crisi", ma quando è il momento di pagare spunta sempre più spesso fuori qualche tipo di dibattito. Come scrive msn.com

