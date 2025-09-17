Mi dispiace ma lei… Mara Venier la decisione con l’amica Katia Ricciarelli | salta tutto

La nuova stagione di Domenica In si prepara a partire con un appuntamento denso di emozione e ricordi. Domenica 21 settembre, Mara Venier inaugurerà il nuovo ciclo del programma con una puntata speciale interamente dedicata a Pippo Baudo, scomparso a fine giugno e rimasto nel cuore del pubblico come simbolo indiscusso della televisione italiana. La trasmissione, che da anni accompagna gli italiani nella domenica pomeriggio, ha voluto dedicare al grande conduttore un omaggio fatto di testimonianze, musica e racconti. >> “Io non sapevo niente”. Katia Ricciarelli gelata: bomba dopo il clamoroso caso ‘eredità Pippo Baudo’ Ma alla vigilia della messa in onda non mancano le polemiche. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it