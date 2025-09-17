Mezzo pesante a fuoco sull’autostrada è il terzo in Toscana in un solo giorno
Firenze, 17 settembre 2025 – Ancora un mezzo pesante a fuoco. E’ il terzo in una giornata sulle arterie stradali maggiori della Toscana. L’ultimo incendio in ordine di tempo è avvenuto intorno alle 21,30 sull’ Autostrada del Sole, lungo il tratto appenninico della A1 Panoramica, dove è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto compreso tra il bivio A1A1 Panoramica e Aglio in direzione di Firenze, a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del chilometro 249 (poco dopo l’ingresso in Toscana dall’Emilia-Romagna). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: mezzo - pesante
Mezzo pesante si ribalta tra Caianello e San Vittore: traffico in tilt, ferito l’autista
Autostrada A11: mezzo pesante in fiamme fra Chiesina Uzzanese e Altopascio. Tratto riaperto dopo le 13,30
Camionista trovato morto nel mezzo pesante fermo in una piazzola di sosta dell'A4. L'uomo stroncato da un malore dovuto al caldo
Sbanda e colpisce il bilico di un mezzo pesante: donna grave in ospedale, ferite altre due persone - facebook.com Vai su Facebook
#NEWS - È morta ad appena 15 anni #MatildaFerrari, promessa del #pattinaggio su ghiaccio, investita da un mezzo pesante a #Giustino, in #Trentino. Sembra che #Matilda abbia attraversato la strada, nei pressi delle strisce pedonali, probabilmente per pot - X Vai su X
A1, camion a fuoco in galleria: tratto chiuso verso Firenze - Incendio di un mezzo pesante nella galleria “Sparvo”. lanazione.it scrive
A1, mezzo pesante in fiamme in galleria: tratto chiuso e code verso Firenze - Napoli Direttissima è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio A1/A1 Direttissima e Badia in direzione Firenze, ... Secondo 055firenze.it