Mezzo pesante a fuoco sull’autostrada è il terzo in Toscana in un solo giorno

Lanazione.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 17 settembre 2025 – Ancora un mezzo pesante a fuoco. E’ il terzo in una giornata sulle  arterie stradali maggiori della Toscana. L’ultimo incendio in ordine di tempo è avvenuto intorno alle 21,30 sullAutostrada del Sole, lungo il tratto appenninico della A1 Panoramica, dove è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto compreso tra il bivio A1A1 Panoramica e Aglio in direzione di Firenze, a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del chilometro 249 (poco dopo l’ingresso in Toscana dall’Emilia-Romagna). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

mezzo pesante a fuoco sull8217autostrada 232 il terzo in toscana in un solo giorno

© Lanazione.it - Mezzo pesante a fuoco sull’autostrada, è il terzo in Toscana in un solo giorno

In questa notizia si parla di: mezzo - pesante

Mezzo pesante si ribalta tra Caianello e San Vittore: traffico in tilt, ferito l’autista

Autostrada A11: mezzo pesante in fiamme fra Chiesina Uzzanese e Altopascio. Tratto riaperto dopo le 13,30

Camionista trovato morto nel mezzo pesante fermo in una piazzola di sosta dell'A4. L'uomo stroncato da un malore dovuto al caldo

mezzo pesante fuoco sull8217autostradaA1, camion a fuoco in galleria: tratto chiuso verso Firenze - Incendio di un mezzo pesante nella galleria “Sparvo”. lanazione.it scrive

mezzo pesante fuoco sull8217autostradaA1, mezzo pesante in fiamme in galleria: tratto chiuso e code verso Firenze - Napoli Direttissima è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio A1/A1 Direttissima e Badia in direzione Firenze, ... Secondo 055firenze.it

Cerca Video su questo argomento: Mezzo Pesante Fuoco Sull8217autostrada