Firenze, 17 settembre 2025 – Ancora un mezzo pesante a fuoco. E’ il terzo in una giornata sulle arterie stradali maggiori della Toscana. L’ultimo incendio in ordine di tempo è avvenuto intorno alle 21,30 sull’ Autostrada del Sole, lungo il tratto appenninico della A1 Panoramica, dove è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto compreso tra il bivio A1A1 Panoramica e Aglio in direzione di Firenze, a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del chilometro 249 (poco dopo l’ingresso in Toscana dall’Emilia-Romagna). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mezzo pesante a fuoco sull’autostrada, è il terzo in Toscana in un solo giorno