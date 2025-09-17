Metsola | con Kiev anche per ricostruire

12.31 Accolta con una standing ovation,nel suo discorso al Parlamento ucraino, la presidente dell'Eurocamera Metsola ha ribadito il sostegno dell'Ue a Kiev. "L'Ucraina prevarrà.Quando la pace arriverà saremo ancora con voi per ricostruire". L'Ue ha mobilitato 169 miliardi,di cui 63 in supporto militare. Stiamo andando avanti sulla questione dei beni russi congelati. Così Metsola alla Verkhovna Rada,il Parlamento ucraino. Con sede PE qui,più vicini, dice il capo della Rada. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it