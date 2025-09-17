Metsola alla Rada | Apriamo un ufficio del Parlamento europeo a Kiev

La Presidente del Parlamento europeo in visita a Kiev: sostegno militare e umanitario, nuove sanzioni alla Russia e l’annuncio dell’apertura di una sede permanente dell’Eurocamera in Ucraina.. KIEV, 17 settembre 2025 – La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, è giunta oggi nella capitale ucraina per ribadire il sostegno fermo dell’Unione Europea all’Ucraina, in un momento ancora segnato dalla guerra con la Russia. Durante la visita, ha annunciato l’apertura di un ufficio permanente del Parlamento europeo a Kiev, un passo simbolico e operativo che mira a rafforzare la cooperazione istituzionale e accompagnare il Paese nel suo percorso verso l’adesione all’Ue. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it