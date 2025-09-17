Meteo le previsioni in Campania per mercoledì 17 settembre 2025
Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 17 settembre 2025. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 4448m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4447m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
