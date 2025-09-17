Meteo Italia caldo estivo fino a domenica | weekend da Nord a Sud con temperature sopra i 30°C
Il caldo estivo non molla la presa sull’Italia. Secondo le previsioni meteo de iLMeteo.it, da giovedì 18 a domenica 21 settembre l’anticiclone garantirà giornate soleggiate e temperature tipicamente estive, con valori oltre i 30°C su gran parte del Paese. Le città più calde saranno Firenze e Terni, dove si toccheranno i 33-34°C, mentre al Sud si registreranno picchi fino a 35°C in Sicilia. Anche Roma supererà i 30°C, Napoli arriverà a 32°C, Milano si fermerà poco sotto con 29°C. L’analisi del meteorologo. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, spiega che “la fase calda e soleggiata interesserà tutta l’Italia da giovedì a domenica, con condizioni quasi nordafricane”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
