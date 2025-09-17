Meteo Italia | caldo anomalo ma nel weekend arriva il cambiamento
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’anticiclone domina ancora. L’Italia è ancora sotto l’influenza di un anticiclone africano che garantisce tempo stabile e cieli sereni su gran parte del Paese. Le temperature rimangono ben oltre la media stagionale, con punte superiori ai 30 gradi soprattutto nelle regioni interne e meridionali. Nord e Centro: primi segnali di instabilità. Fino a sabato le giornate saranno soleggiate o poco nuvolose, ma da domenica sera le condizioni inizieranno a mutare. Le prime piogge e temporali sono attese sulle Alpi occidentali, in estensione graduale alle pianure del Nord e a parte del Centro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
