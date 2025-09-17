Metalli nell’ex isola ecologica Al via l’analisi di rischio ambientale
Contaminazione da metalli nel sottosuolo dell’ex isola ecologica di via Trieste, esperti in campo, presto l’ Analisi di rischio. La procedura era stata annunciata prima dell’estate. Il nuovo strumento dovrà dettagliare situazione, dare indicazioni per una eventuale bonifica o messa in sicurezza e aprire la strada a una riflessione, su dati certi, rispetto a quello che potrà essere, nei prossimi anni, il futuro urbanistico del sito. Era l’estate del 2024 quando sull’area, dismessa dal momento dell’apertura della nuova piattaforma in via Ticino, venne eseguita un’indagine ambientale preliminare, e vennero svolti carotaggi come da normativa a cura di enti specializzati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: metalli - nell
Ai Campionati del mondo di ginnastica ritmica appena conclusi a Rio de Janeiro (Brasile), la fuoriclasse della nazionale italiana e delle Fiamme oro Sofia Raffaeli ha vinto la medaglia d'oro nella specialità cerchio e il bronzo nell'All-around e nella palla portan - facebook.com Vai su Facebook
Giugliano, spaccio di metalli nobili: truffa all’isola ecologica - Per far sapere che nell’isola ecologica c’erano rifiuti da poter “acquistare”, facevano riferimento a un noto programma televisivo con i postini che consegnano le buste d’invito. Secondo ilmattino.it
«All'isola ecologica del cimitero una discarica a cielo aperto. Cosa aspetta il Comune a intervenire?» - Quella vicino al cimitero nuovo di San Lazzaro continua a essere usata da gente incivile per smaltire abusivamente rifiuti di ogni tipo. Si legge su ilmessaggero.it