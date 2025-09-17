Metalli nell’ex isola ecologica Al via l’analisi di rischio ambientale

Contaminazione da metalli nel sottosuolo dell’ex isola ecologica di via Trieste, esperti in campo, presto l’ Analisi di rischio. La procedura era stata annunciata prima dell’estate. Il nuovo strumento dovrà dettagliare situazione, dare indicazioni per una eventuale bonifica o messa in sicurezza e aprire la strada a una riflessione, su dati certi, rispetto a quello che potrà essere, nei prossimi anni, il futuro urbanistico del sito. Era l’estate del 2024 quando sull’area, dismessa dal momento dell’apertura della nuova piattaforma in via Ticino, venne eseguita un’indagine ambientale preliminare, e vennero svolti carotaggi come da normativa a cura di enti specializzati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

