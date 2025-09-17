Meta Connect 2025 | un leak rivela i nuovi occhiali smart

Un errore di pubblicazione da parte di Meta ha svelato in anteprima due dispositivi che promettono di essere al centro del prossimo evento Meta Connect, in programma giovedì alle 2 ora italiana. Si tratta di un nuovo paio di occhiali smart Ray-Ban con display integrato e un modello Oakley dal design avvolgente, denominato “Sphaera”, dotato di una fotocamera posizionata sul naso. Questo leak, riportato da UploadVR, ha confermato l’impegno di Meta nel potenziare il proprio ecosistema di intelligenza artificiale attraverso dispositivi indossabili innovativi, consolidando la sua visione per il futuro della tecnologia. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Meta Connect 2025: un leak rivela i nuovi occhiali smart

In questa notizia si parla di: meta - connect

