Messina raccontata dal mare nel programma Linea Verde | protagonista su Rai 1 chef Caliri

Messina raccontata dal mare con chef Caliri su Rai Uno dalle banchine del Thalatta per " Linea Verde ". Lattuga di mare, vongole, ricci, mandorle e baccalà, bocconi di mare per un risotto "Marino" cucinato sul lungo darsena del circolo canottieri "Thalatta". Lo chef messinese ha raccontato la.

Sestarete TV - Canale 81. . Sabrina Messina, vulcanica cantante lirica catanese si è lanciata in una nuova avventura, la pubblicazione del suo primo inedito intitolato "Luna", come ha raccontato alla nostra Antonella Insabella su Sestarete TV - Canale 81 #mu

Laura Imai Messina racconta l'ospedale dei giocattoli che fa felici i bambini giapponesi - la Repubblica

Gaspare Balsamo torna al Cortile Teatro Festival di Messina con i suoi "Cunti da Horcynus Orca"; Cecchi Paone a Messina per girare un programma televisivo sulla pesca nello Stretto.

Messina, il mare e "Lo Spirito di Stella" regalano inclusione e speranza - L'iniziativa del catamarano accessibile fa parte del progetto "Wheels on Waves" e ha offerto mini crociere nello Stretto a persone con disabilità motorie: «È stata una forte emozione»

Ponte sullo Stretto di Messina, nuovo passo avanti: accordo di programma firmato al MIT - L'iter burocratico relativo alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina compie un ulteriore passo avanti.