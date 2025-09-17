Messi tuttofare | che gol in scivolata su assist di Jordi Alba

Altra notte da fenomeno per Leo Messi, che guida l'Inter Miami alla vittoria per 3-1 contro i Seattle Sounders. L'argentino segna il raddoppio dei padroni di casa in scivolata su assist di Jordi Alba, dopo che il gol del vantaggio era arrivato a ruoli invertiti con la firma dello spagnolo. "La Pulce" sale a quota 20 reti in Mls in questa stagione e fa 880 in carriera.  Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

