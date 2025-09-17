Merz prepara autunno riforme e mette in guardia da Putin sabotatore
Berlino, 17 set. (askanews) - In apertura del dibattito generale sul bilancio 2025 al Bundestag, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha annunciato che la Germania si trova ad affrontare "decisioni importanti questo autunno", tra crisi economica e aggressione russa, spiegando che non vede più alcuna separazione tra politica estera e politica interna. "Il nostro Paese dovrà affrontare decisioni importanti questo autunno, e tutti noi sentiamo che le decisioni che ci attendono non riguarderanno dettagli, ma questioni fondamentali". Poi attacca il leader russo, alla ricerca del prossimo obiettivo: "Putin sta testando da tempo i limiti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
