merz prepara autunno riforme e mette in guardia da putin sabotatore

Berlino, 17 set. (askanews) - In apertura del dibattito generale sul bilancio 2025 al Bundestag, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha annunciato che la Germania si trova ad affrontare "decisioni importanti questo autunno", tra crisi economica e aggressione russa, spiegando che non vede più alcuna separazione tra politica estera e politica interna. "Il nostro Paese dovrà affrontare decisioni importanti questo autunno, e tutti noi sentiamo che le decisioni che ci attendono non riguarderanno dettagli, ma questioni fondamentali". Poi attacca il leader russo, alla ricerca del prossimo obiettivo: "Putin sta testando da tempo i limiti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

