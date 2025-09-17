Meret recuperato | resta avanti a Milinkovic-Savic per il City

Forzazzurri.net | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Gazzetta dello Sport si concentra sul ballottaggio in porta per il Napoli alla vigilia della . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

meret recuperato resta avanti a milinkovic savic per il city

© Forzazzurri.net - Meret recuperato: resta avanti a Milinkovic-Savic per il City

In questa notizia si parla di: meret - recuperato

Meret e Beukema hanno recuperato, disponibili per il match col City

Meret recuperato per il City: Conte valuta l’ultimo dubbio a sinistra

Parma-Napoli LIVE; FINALE Parma-Napoli 0-0: la squadra di Conte resta in vetta per un punto; Lecce-Napoli diretta Serie A: segui la partita di campionato.

meret recuperato resta avantiMeret recuperato: resta avanti a Milinkovic-Savic per il City - Savic per il City La Gazzetta dello Sport si concentra sul ballottaggio in porta per il Napoli alla vigilia ... Segnala forzazzurri.net

Cerca Video su questo argomento: Meret Recuperato Resta Avanti