Se sta bene, e sta bene, gioca Meret. La Gazzetta dello Sport, con Antonio Giordano, scrive che dovrebbe essere il portiere dei due scudetti a difendere la porta contro la squadra di Guardiola giovedì sera. Ecco cosa scrive la Gazza: Ora che Meret sta bene, e si allena insieme con il gruppo, a decidere non sarà né il medico e né probabilmente il calciatore, con il quale l’allenatore chiaramente parlerà: la scelta del portiere titolare, uno dei grandi tormentoni che accompagnerà l’intera stagione, spetterà naturalmente ad Antonio Conte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Meret in vantaggio nelle gerarchie rispetto a Milinkovic Savic (Gazzetta)