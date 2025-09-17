successo e dati di ascolto della seconda stagione di “Mercoledì”. La seconda stagione della serie Netflix con Jenna Ortega sta ottenendo risultati sorprendenti, superando traguardi che in passato sembravano irraggiungibili. La produzione, diretta da Tim Burton, ha consolidato il suo ruolo come uno dei titoli più popolari della piattaforma streaming, dimostrando una crescita significativa rispetto alla prima stagione. risultati storici e posizionamento nella classifica globale. Dopo il debutto della nuova tranche di episodi, “Mercoledì” ha raggiunto un record importante: ha scalzato “Stranger Things 3” dalla top ten dei titoli più visti in lingua inglese su Netflix. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Mercoledì contro stranger things: la sorprendente verità per i fan di netflix