Menzogne spudorate a ripetizione | così oggi la sinistra ieri definita buonista è accusata della morte di Charlie Kirk

Osservo con incredulità come la destra nel nostro Paese crei dalla cronaca pura, incolore, di volta in volta, casi su cui affondare attacchi micidiali alla sinistra e lo faccia prendendo spunto da questioni che genericamente allarmano la popolazione. Il caso Bibbiano, "parlateci di Bibbiano", ha evocato per mesi e mesi un mondo oscuro e depravato, popolato da pedofili collusi con politica e associazioni – ad essa riferite – che, in ossequio all'ideologia gender, avrebbero tolto dalle famiglie bambini destinati al business e alla pedofilia. Accuse atroci rivolte con aggressività indistintamente a tutta la sinistra portando in campagna elettorale slogan come "la Terra degli orchi" rivolta da Meloni e Salvini a tutta l'Emilia Romagna, divenuta improvvisamente da Regione con i migliori servizi per l'infanzia alla Regione collusa e disponibile al traffico di minori.

