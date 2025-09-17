L a menopausa e la premenopausa rappresentano una fase di profondo cambiamento nella vita di ogni donna. Tra i sintomi più diffusi e invalidanti c’è la cosiddetta sindrome genitourinaria della menopausa (GSM), una condizione cronica e progressiva che comprende secchezza e atrofia vaginale, bruciore, dolore ai rapporti, incontinenza e cistiti ricorrenti, oltre a calo del desiderio. Si tratta di disturbi che colpiscono fino all’84% delle donne in post-menopausa e il 40% già in pre-menopausa, con un impatto enorme sulla qualità di vita, sulla vita di coppia, sulle relazioni e sull’autostima. Menopausa: cos’è il Dhea e quali sono i suoi benefici X Menopausa, i timori causati da un foglietto illustrativo superato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Menopausa: una petizione per aggiornare i bugiardini degli ormoni vaginali