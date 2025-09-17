Mendy Juve dalla Spagna rilanciano | è un’idea anche per i bianconeri il Real Madrid può cederlo per questa cifra! Tutti i dettagli

Mendy Juve, dalla Spagna rilanciano: è un’idea anche per i bianconeri in vista delle prossime sessioni di mercato, il Real Madrid può cederlo. Il calciomercato Juve sta valutando un’importante mossa di mercato per rinforzare il reparto difensivo, con Ferland Mendy, terzino sinistro del Real Madrid, nel mirino. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, riportate da Elgoldigital, il club bianconero potrebbe avviare una trattativa con i “Merengues” già a partire dal mercato di gennaio. Mendy, che ha avuto un ruolo chiave nella difesa del Real Madrid negli ultimi anni, non è più titolare fisso nella formazione di Xabi Alonso e potrebbe essere messo sul mercato per una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro, un importo che la Juventus potrebbe ritenere abbordabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

