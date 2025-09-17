Memorial Michi a Fano Diego e Federica super
Un classico di fine estate che col tempo ha cambiato le modalità ma non le finalità, così come immutata è l’energia che ogni anno si respira e che scalda letteralmente i cuori. Il memorial Michi è questo, molto più di un torneo, molto più di una festa. Un mix di sport e solidarietà con il quale ogni anno la famiglia Marcantognini di Fano, in collaborazione con Asd Sportland e Nuova Beachouse, raccoglie fondi in favore della Onlus Il Pozzo di Giacobbe che si occupa di adozioni a distanza in Rwanda. Così è stato anche domenica quando nell’impianto sportivo di Viale della Romagna, oltre 60 persone (di cui 37 giocatori) hanno dato vita ad una giornata scandita da musica, cibo, divertimento e beach volley, resa ancora più magica dalla presenza di Donatella Tonelli e Maria Letizia Righi, operatrici olistiche che, tra una partita e l’altra, hanno coccolato i presenti con vari tipi di trattamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
