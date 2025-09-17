Meloni | non condividiamo invasione Gaza
21.09 "La reazione di Israele è decisamente sproporzionata, un quadro che non può che peggiorare con l'occupazione di Gaza City,una scelta che l'Italia non può condividere". Così la premier Giorgia Meloni, dal palco del comizio di Ancona per le Regionali nelle Marche. "I terroristi di Hamas ancora oggi si rifiutano di liberare gli ostaggi", ha aggiunto. "Cerchiamo di costruire pace con risposte, non solo con gli slogan". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
