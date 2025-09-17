Meloni zittisce la sinistra | Nessuno oggetto di discorsi d' odio più di me
«Ci accusano di fare discorsi d'odio, ma non c'è nessun altro in Italia che è fatto oggetto di discorso d'odio, come la sottoscritta». La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al comizio del centrodestra di Ancona, a sostegno della riconferma del governatore uscente Francesco Acquaroli alle elezioni regionali in programma il 28-29 settembre, replica ai leader della sinistra che l'avevano accusata di accendere gli animi in un contesto, dove le tensioni sono all'ordine del giorno. Addirittura la premier era stata accusata di irresponsabilità nei confronti della collettività. Motivo per cui la politica non ci sta alle accuse e replica duramente a chi l'aveva attaccata. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: meloni - zittisce
