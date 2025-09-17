Una serata di campagna elettorale che rappresenta una radiografia per la salute delle due coalizioni, anche se non avranno alcun impatto sul governo. Stasera la premier Giorgia Meloni, salda nella sua leadership, sarà ad Ancona al fianco di Francesco Acquaroli (nella foto), governatore uscente delle Marche e candidato per le Regionali dei prossimi 28 e 29 settembre. Acquaroli è un esponente di Fratelli d'Italia. Con la presidente del Consiglio, sul palco, anche i vicepremier e leader di partito Antonio Tajani, Matteo Salvini e i centristi Maurizio Lupi ed Antonio De Poli. Sempre oggi la segretaria del Pd Elly Schlein sarà nelle Marche, ma a Pesaro, per sostenere Matteo Ricci, candidato governatore del «campo largo». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni-Schlein, sfida nelle Marche. Campania al voto il 23-24 novembre