Meloni-Schlein comizi nelle Marche La premier | Non condividiamo la reazione di Israele a Gaza
“La reazione di Israele è decisamente sproporzionata, un quadro che non può che peggiorare con l’occupazione di Gaza City, una scelta che l’Italia non può condividere”. Parola di Giorgia Meloni, che si è espressa in questo modo dal palco ad Ancona, dove è arrivata per sostenere la rielezione di Francesco Acquaroli a governatore delle Marche. “I terroristi di Hamas ancora oggi si rifiutano di liberare gli ostaggi. Cerchiamo di costruire pace con risposte, non solo con gli slogan”, ha però aggiunto subito dopo. Meloni parlava a pochi chilometri da Elly Schlein, a Pesaro per sostenere la candidatura di Matteo Ricci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
