Ancona, 17 settembre 2025 – Dopo aver presenziato insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’evento al teatro Ariston di Albacina, frazione di Fabriano, dedicato le celebrazioni del centenario della nascita di Francesco Merloni, storico imprenditore ed ex ministro, scomparso lo scorso anno, la premier Giorgia Meloni ha preso la parola ad Ancona, in uno dei due eventi clou della campagna elettorale per le elezioni regionali del 28 e del 29 settembre. Il presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia è arrivata nel capoluogo di regione, in piazza Roma, insieme ai due vicepremier Antonio Tajani (Forza Italia) e Matteo Salvini (Lega), ma anche a Maurizio Lupi (Noi Moderati) e Antonio De Poli (Udc) per sostenere il ricandidato governatore Francesco Acquaroli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Meloni oggi ad Ancona per sostenere Acquaroli, la diretta