Meloni oggi ad Ancona per sostenere Acquaroli la diretta
Ancona, 17 settembre 2025 – Dopo aver presenziato insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’evento al teatro Ariston di Albacina, frazione di Fabriano, dedicato le celebrazioni del centenario della nascita di Francesco Merloni, storico imprenditore ed ex ministro, scomparso lo scorso anno, la premier Giorgia Meloni ha preso la parola ad Ancona, in uno dei due eventi clou della campagna elettorale per le elezioni regionali del 28 e del 29 settembre. Il presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia è arrivata nel capoluogo di regione, in piazza Roma, insieme ai due vicepremier Antonio Tajani (Forza Italia) e Matteo Salvini (Lega), ma anche a Maurizio Lupi (Noi Moderati) e Antonio De Poli (Udc) per sostenere il ricandidato governatore Francesco Acquaroli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: meloni - oggi
Nato, Meloni cerca equilibrio tra difesa e sicurezza: “Oggi un satellite conta più di un carrarmato”
Paolo Borsellino, Meloni: "Oggi scriviamo una pagina di storia"
Papa Leone XIV riceve oggi la premier Giorgia Meloni
Oggi su Il Cittadino di Lodi - Pagina ufficiale viene ripresa la serata di venerdì scorso all’Abbazia di Mirasole a Opera, in compagnia di Arianna Meloni, ospite all’evento di Fratelli d'Italia “Ripartiamo insieme: dai territori all’Europa”, promosso e organizzato d - facebook.com Vai su Facebook
Meloni oggi ha attaccato il professore Odifreddi. Odifreddi è un insigne matematico, ha scritto decine di saggi, vinto premi, ottenuto riconoscimenti, insegnato nelle università di tutto il mondo. Meloni non sa fare una semplice operazione con la calcolatrice. Chi - X Vai su X
Meloni oggi ad Ancona per sostenere Acquaroli, la diretta; Elezioni regionali | Meloni, Salvini e Tajani ad Ancona per sostenere Acquaroli: parte la volata finale; Meloni, Salvini e Tajani ad Ancona per sostenere Francesco Acquaroli.
Giorgia Meloni in piazza Roma: il centro città è blindato, ecco il piano della viabilità - ANCONA Viabilità rivoluzionata oggi in centro per l'arrivo dei leader del centrodestra. Secondo msn.com
Mattarella, Meloni e Schlein: i luoghi e gli orari dei big oggi nelle Marche - La premier con i vice ad Ancona per Acquaroli, la segretaria del Pd con Bonaccini a Pesaro per Ricc ... Segnala msn.com