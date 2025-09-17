Meloni | L’Italia non può condividere la scelta di occupare Gaza City

«La reazione di Israele è decisamente sproporzionata, un quadro che non può che peggiorare con l’ occupazione di Gaza City, una scelta che l ‘Italia non può condividere ». Lo ha detto Giorgia Meloni dal palco ad Ancona, dove è arrivata per sostenere la corsa alla presidenza delle Marche di Francesco Acquaroli, presidente uscente e candidato del centrodestra. «I terroristi di Hamas ancora oggi si rifiutano di liberare gli ostaggi. Cerchiamo di costruire pace con risposte, non solo con gli slogan», ha aggiunto la premier. L’Italia è disposta a discutere di sanzioni ai ministri di Israele. Intanto, durante la riunione del Coreper – l’organo preparatorio del Consiglio dell’Unione europea composto dagli ambasciatori degli Stati membri – la Commissione Ue ha presentato le proprie proposte per esercitare pressione su Israele a fronte dell’attuale situazione nella Striscia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

