Meloni | L' Italia non condivide la scelta di occupare Gaza City

AGI - "La reazione di Israele è decisamente sproporzionata, un quadro che non può che peggiorare con l' occupazione di Gaza City, una scelta che l' Italia non può condividere". Così la presidente del Consiglio e leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, al comizio del centrodestra ad Ancona, a sostegno di Francesco Aquaroli per le elezioni regionali del 28 e 29. "Un'altra delle riuscitissime previsioni dalla sinistra è 'la Borsa crollerà', ci sarà la tempesta finanziaria, spread a 600, andranno a casa così'". La Borsa italiana ha avuto una delle performance migliori d' Europa, i titoli di Stato italiano sono richiestissimi, lo spread è al livello più basso degli ultimi 15 anni, un terzo rispetto a quello che si registrava quando ci siamo insediati. 🔗 Leggi su Agi.it
