Meloni lancia lo sprint per Acquaroli | Abbiamo invertito il declino delle Marche Orgogliosa del lavoro fatto

“Cinque anni fa, il destino di questa regione sembrava sulla strada del declino”, invece “negli ultimi 5 anni le risposte hanno cominciato ad arrivare e le Marche sono tornate a farsi valere: il tasso di occupazione è cresciuto più della media nazionale, l’export si è rafforzato e il turismo” ha registrato numeri “positivi”. Giorgia Meloni chiude l’evento elettorale di Ancona elencando la forza dei numeri dalla parte di Francesco Acquaroli e dei risultati ottenuti nelle Marche. Le ragioni del bis del governatore uscente sono tutte qui e nella schietta rivendicazioni della premier. ”Noi non abbiamo altro da offrirvi se non il nostro impegno, la nostra determinazione e anche il coraggio di mettere la faccia anche sulle sfide più difficili”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Acquaroli: «Le Marche in zona arancione da martedì». Saltamartini lancia lo sprint vaccini: «Ad aprile 210mila dosi». Il report Iss.
Elezioni, Meloni, Salvini e Tajani ad Ancona in piazza Roma per sostenere il bis di Acquaroli. Bagno di folla per il governatore: «In 5 anni territori tornati protagonisti ... - Piazza gremita, entusiasmo palpabile e udibile a distanza all'urlo «Francesco, Francesco». Come scrive msn.com
